Statistikaameti andmete järgi on Eesti majutusasutustes ööbinud soomlaste arv kukkunud käesoleva aasta kolmandas kvartalis üle 40 000 silmapaari. Tallinna hotellide sõnul on põhjusteks varajased broneeringud seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega ja kehv suveilm. Alkoholiaktsiisi tõusu põhjuste hulka ei panda.

Kui 2016. aasta juulis ööbisid soomlased Eestis 306 238 korral, siis tänavune näitaja on kukkunud ligemale 28 000 võrra – 278 346. Võrreldes möödunud aasta ja jooksva aasta augustikuu numbreid, on ööbimisi rohkem kui poole võrra tagasi võidetud, kuid aastaid jääb eraldama ikka umbes 14 000 ööbijat. Värskemad numbrid, mis lubab septembrikuid võrrelda, ütlevad, et Eestis välismaalastest kõige sagedamini öömaja otsiv soomlane on uuesti tee lõunanaabriteni leidnud. 266 unimütsi kaotus võrreldes juulikuu hoobiga on pisike. Vaadates aastaid 9 kuu raames, jääb käesolev aasta rohkem kui 42 000 ööbijaga alla mullusele.

„Oleme viimasel kolmel kuul täheldanud soomlaste reisimises/ööbimistes muudatusi, võrreldes eelmise aastaga on numbrid mõnevõrra väiksemad,“ rääkis Sokos Hotels Tallinna müügi- ja turundusdirektor Evelin Org. Samas seisukohta väljendab Radissoni müügijuht Anne Kurgpõld: „2017. aasta kolmanda kvartali jooksul peatus meie juures arvuliselt tõepoolest vähem külalisi Soome vabariigist kui aasta varem.“