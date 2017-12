Muusikafilmist „Grease“ tuntud Olivia Newton-John kinnitas fännidele, et tema vähiravi edeneb.

Lauljanna, kel diagnoositi 25 aastat tagasi rinnavähk, tunnistas tänavu, et haigus on tagasi ja löönud selga.

„Ma pole enam valudes ja võin rõõmuga öelda, et töötan uuesti,“ ütles 69aastane staar ajakirjale Closer. „Kui saan laulda armastatud laule, on see otsekui kingitus. Ansambliga kontsertide andmine on mulle tervendavalt mõjunud.“