Türgi riigiprokurör väljastas arreteerimiskäsu, millega nõuab endise CIA ohvitseri Graham Fulleri vahistamist. Türgi väitel on Fuller seotud islamivaimulik Fethullah Güleniga, vahendab BBC.

Güleni süüdistatakse Türgis 2016. aastal toimunud ja ebaõnnestunud riigipöördekatse korraldamises. Gülen viibib USA-s. Arreteerimiskäsul on kirjas, et Graham Fuller „üritas Türgi valitsust kukutada“.

Türgis on vahistatud 50 000 inimest, keda süüdistatakse seotuses Fethullah Güleniga. Vaimulik eitab ise igasugust osalust ning väidab, et temast on kõigest sihtmärk tehtud.