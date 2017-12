Mõni loom ei kannata inimest silmaotsaski – näiteks grislid, väiksema auto mõõtu karud, hoidvat vähegi normaalsete elutingimuste korral inimesest eemale nagu kass ujumisvõistlusest. Šaakalile majade ja lautade lähedus aga meeldib. Kas nüüd just samapalju kui rottidele, aga asulad ja karjamaad on neile meelitavaks toidulauaks.

Tuletame nüüd meelde, kuidas šaakal meile jõudiski. Hakkas ühel kenal päeval Ukrainast astuma ja muudkui litsus, kuni meri ees? Tuleb välja, et umbes nii oligi. „Täiesti tavaline, et šaakal teeb tuhandekilomeetrisi rändeid,“ kinnitab Harri Valdmann, selgroogsete zooloogia dotsent ja Tartu ülikooli õppejõud. „Ta ongi kohe selline rännumees – tuhat kilomeetrit on nii väikese looma jaoks ikka väga suur vahemaa.“

Kuna šaakal armastab rannikuid ja roostikke, liikus ta ilmselt mööda jõgede kaldaid Lätti ning edasi piki mereäärt meile. Eestis ongi temast rohkem kuulda Läänemaal, kus on palju vesist substraati, aga šaakal on jõudnud ka Piirissaarele, mis on olemuselt märg võsa. On aja ja mõningase jääkatte küsimus, mil uustulnuk hakkab laiama saartel. Siin-seal on teda juba meretagustel maatükkidel kuuldudki. Küllap ta seab end sisse ka Peipsi kallastel. Ja üleüldse on Eesti tuhande järve maa.

Toiduga ei pirtsuta

Roostik sobib šaakalile – kes meenutab välimuselt pikkadele jalgadele tõstetud nii vast kümnekilost hunt-rebast – elupaigaks imehästi seetõttu, et kalad, veelinnud ja kahepaiksed moodustavad tema menüüs olulise osa.

KARKUDELE TÕSTETUD HUNTREBANE: Eesti inimese silmale on šaakal pisut veidra kujuga, aga küll me harjume. Nälja korral ei häbene ta end ju inimasulate läheduses näidata ka valgel ajal – nagu rebanegi. Muide, on arvatud, et ka šaakal võib olla kodukoera üks esivanematest – nagu huntki. (Vida Press)

„Nagu kiskjad ikka, on ka šaakal tegelikult oportunist – sööb seda, mida parasjagu süüa on,“ õpetab Valdmann. See tähendab, et kaubaks läheb ka taimne toit: kui parti kätte saada ei õnnestu, kaovad kõhtu pilliroog, õunad, juurikad – kõik, mis otseselt ei tapa. Seetõttu sobib šaakalile ka inimese lähedus, sest majapidamiste ümber ilmub ikka erinevat taimset ja loomset ollust, millest võib kõhu täis saada. Šaakal prügimäel ei pirtsuta.

Lisaks ei jäta ta söömata kodust liiga kaugele jalutanud kasse ja kohe kindlasti murrab ta lambaid: hakkab aga utte kannikast sikutama ja enne ei jäta, kui loomal jalad alt ja kõri maas.

„Räägitakse koguni, et ta on lihaveistel tagumikud ära kriipinud,“ teab Valdmann. Täiskasvanud herefordist või limusiinist ei käi šaakali jõud muidugi üle, aga pinnuna kannikas tallab ta närvidel küll, ning vasika võib ehk õnnekski võtta.