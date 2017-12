Vallatud kolleegid peaksid tänavustel jõulupidudel ettevaatlikud, sest lisaks rajule ööle saadab oht, et nakatuda mõnda suguhaigusesse.

Statistika järgi seksib jõulupidudel üks viiest pidulisest, mis sunnib terviseeksperte inimesi hoiatama suguhaiguste eest, vahendab The Sun.

Arstid hoiatavad, et üks kümnest inimesest on tunnistanud, et on saanud suguhaiguse oma kolleegilt.