„Eesti riik on jõudnud nii kaugele et laps peab kodunt WC-paberi kaasa võtma kui tahab häda number kahte koolis teha! Hullumaja!“ ahastab Facebookis lapsevanem, kelle laps käib Kehtna põhikoolis. Vallast öeldakse, et silt oli ajutiselt üleval vaid ühes tualetis ja et selle pani sinna õpetaja, kellel sai lõpuks poiste kempsutempudest mõõt täis.

Vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõuniku Kristiina Vahtramäe sõnul ei ole aga probleem mitte rahas, vaid muret teevad õpilased, kes pahatahtlikult ummistavad tualettpotte ja kasutavad paberit kõigeks muuks kui selleks, milleks see mõeldud on.

Ta ütleb, et silt oli üleval ainult poiste tualetis, kus huligaanitsetakse kõige rohkem. See kestab juba aastaid ja ideesid näib poistel jaguvat.

„Nad kerivad paberirullist välja suurema portsu, teevad sellest käte vahel palli, lasevad veel all märjaks ja viskavad neid kas lakke või seintele,“ räägib Vahtramäe, et kui koristaja selle lõpuks avastab, siis on see sinna juba kivistunud ning selle kättesaamine on väga keeruline.

„Teine asi, mida õpilased paberiga teevad on see, et nad kerivad selle lahti ja topivad WC-potti. Mõni on toonud veel oksi lisaks. Ka pissuaare on topitud paberit täis ja lastakse vett niimoodi peale, et kõik lainetab üle ääre,“ räägib Vahtramäe.

Ta oli eelmisel aastal mõnda aega direktori kohusetäitja koolis ja tuli ette, et käis lausa ise vaakumpumbaga ummistusi lahti pumpamas.

„Uus asi oli nüüd see, et paber keriti ümber kätekuivatamise puhuri. See huugas täiel võimsusel ja hea on, et meil maja põlema ei läinud. Siis sai õpetajal, kelle klass on selle WC ukse taga, hing täis. Ta võttis WC-paberi oma klassi ja seepärast see kiri seal väljas oligi. Õpetaja ütles, et tema töö ei ole WC-d valvata, ja tõepoolest – ei olegi,“ selgitab Vahtramäe.

Ta rõhutab, et ei pea õigeks sellise sildi väljapanemist, aga tunnistab, et ega koolil paraku kempsumurele head lahendust ei olegi. Vahtramäe teab, et sellega on hädas ka teised koolid.

Kehtna põhikooli direktor Liivi Siim ütleb, et silt võeti seinalt kohe maha pärast seda, kui õpetaja, kellel mõõt huligaanitsemisest täis sai, selle üles pani.„Kahjuks jõudis see pilt aga juba Facebooki,“ sõnab ta.

„Õpilased ei pea kooli kaasa võtma tualettpaberit, sest tarbepaber on koolil olemas,“ kinnitab direktor.

Üks lapsevanem aga ütleb, et veel mõni päev tagasi oli tualettpaber ainult kooli kolmanda korruse tualetis, mujal aga mitte.