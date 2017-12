Soome tähistab 6. detsembril suurt juubelit: iseseisvumise 100. aastapäeva. Aegade jooksul on Soome ja Eesti vahel olnud nii palju läbikäimist ja kontakte, et on võimatu üles lugeda kõiki kokkupuutepunkte, mis on päädinud ühele või teisele rahvale millegi andmise või annetamisega. Samas ei saa tähelepanuta jätta asjaolu, et ette on tulnud ka teineteise tagant varastamist.

Kalevipoja mõõk

Soomest leidis Kalevipoeg endale nii mõõga kui ka mõrtsuka. Kui Kalevipoeg hakkas Soomest koju tagasi tulema, siis meenus talle, et tal pole isegi korralikku mõõka. Enne kodumaale naasmist oleks see vaja aga kindlasti hankida. Nii marssis ta kuulsa sepa Ilmarineni (Ilmarise) juurde, et temalt väärt mõõk osta. Kalevipoeg proovis mitme mõõga vastupidavust, kuid kõik need läksid tema käes puruks. Seejärel pakkus Ilmarinen Kalevipojale mõõka, mille vana Kalev ise oli kunagi endale tellinud. Selle üle oli Kalevipojal tõesti hea meel, sest sellega suutis ta alasi pooleks raiuda. Kuna ta sai meheväärilise mõõga, siis korraldati suur pidu, mille käigus tappis purjus Kalevipoeg Soome sepa vanima poja. Seepeale needis Ilmarinen ära nii Kalevipoja kui ka mõõga ja teatas, et mõõgast saagu Kalevipoja tapja. Nii juhtuski.

Presidendi tervitusmarss