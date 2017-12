India politsei kinnitas, et vahistas mehe, kelle lehkavate sokkide tõttu tekkis bussis äge vaidlus.

BBC-le öeldi, et nad said kaebuse 27aastase Prakash Kumari kohta. Viimast süüdistati avalikus kohas ebameeldivuse tekitamises. Intsident juhtus teel Delhise, kui Kumar otsustas jalast võtta nii jalanõud kui ka sokid. Kuna sokkidest tulnud lehk olnud talumatu, palusid Kumari kaasreisijad tal need oma kotti pista või bussist välja visata. Mees keeldus, tekitades seega tulise vaidluse.

Viimaks sundisid reisijad bussijuhti sõitma otsejoones lähimasse politseijaoskonda.

Parkash Kumar ise on öelnud, et tema sokid ei haisenud ning temaga noriti põhjuseta tüli. India politsei kinnitas BBC-le, et süüalune on vabastatud kautsjoni vastu.