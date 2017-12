Riiklik postiettevõte Omniva saatis välja kirjad, milles teatab temaga lepingud sõlminud korteriühistutele, et lõpetab ühepoolselt kokkulepped, et aadressita reklaamid pannakse hoonetes eraldi reklaamalustele, mitte inimeste postkastidesse.

"See, kas lepingute ülesütlemine on õiguspärane, vajaks põhjalikumat analüüsi," sõnas Mardi. "Eelkõige selles osas, mis on see põhjendus, mis on tõesti tekitanud leppe ülesütlemise vajaduse".