Disney valis 1998. aasta multifilmi „Mulan“ mängufilmiversiooni nimiosatäitjaks populaarse hiina näitlejanna Liu Yifei.

The Telegraph märgib, et otsus kinnitada rolli hiinlanna järgnes üha paisunud skandaalile: mitme Hollywoodi filmi tegijad olid saanud nahutada selle eest, et võtsid Aasia päritolu tegelaskujude kehastajaks europiidse Lääne näitleja.

Palvekirjale valida Mulani rolli ehtne Aasia näitlejanna oli The Telegraphi teatel andnud allkirja tuhandeid inimesi.

„See on tohutu edusamm ja suurepärane uudis,“ ütles tuntud Hiina filmikommentaator Tan Fei, kuuldes 30aastase Liu kinnitamisest tulevase kassatüki peaossa.