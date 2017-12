Probleem sai alguse sellest, kui võõrapärase nimega eestimaalane doktor Soomere poole pöördus, et oma lapsele psühhiaatri juurde aeg panna. „Kas dr Soomere võtab vastu ka noorukeid? Meil on 10-aastane aktiivsus- ja tähelepanuhäirega autismispektris poeg,“ seisab tema kirjas tervisekliinikule.

Doktor Ilmar Soomere saatis saadud kirja kliiniku administraatorile edasi ning lisas sellele ka omapoolsed hinnangud. „Ilmselt on tegemist nahaalse immigrandiga. Nimede poolest kas Afganistanist või Araabia keskkonnast. Võimalik, et nad on teiste instantsidega juba suhteid rikkunud,“ kirjutab Soomere.

Ta lisab, et võõrapärase nimega patsiendi teenindamisest võiks loobuda. „Võiks keeldumist põhjendada nii, et Eestis on meditsiinierialad ametlikult fikseerinud teenindatavad kontingendid – vastsündinutega tegelevad neonatoloogid, kuni 16-aastastega lastepsühhiaatrid. Ka psühhiaatrilistes statsionaarides on eraldi lasteosakonnad ja oli ka Jämejalas.“

Ka nimetab muu hulgas parapsühholoogiaga tegelev tohter kirjas ära enda vaimse mentori. „Astroloog Mangil oli nagu alati õigus, kui ta kuulutas: „Häda tuleb”!

Soomere lõpetab enda e-kirja meditsiiniuuringu tulemustega. „Uusimmigrantidel on juba loendatud ca 10 infektsiooni, millest osa on Põhjamaades tundmatud.“

Vaatamata doktor Soormere tegelikule arvamusele, tuli lapsevanemale kliinikust vastu väga viisakas kiri: „Tere. Konsulteerisin dr Soomerega, tema arvamus oli, et alaealise suhtes tuleks siiski pöörduda lastepsühhiaatri poole. Kas te olete psühholoogidega suhelnud? Parimat!“

Kliiniku poole pöördunud lapsevanem selgitab, et ta on eestlane, kelle ema oli sisserännanu, mistõttu on tal ainulaadne ja omapärane nimi. „Kuigi mul on eestlastest erinevaid tavasid ja toiminguid, siis olen siiski Eestis sündinud, siin kogu elu elanud ja elan nagu iga teinegi eestlane,“ selgitab ta. „Mul pole lihtsalt sõnu, millise teeninduse osaliseks ma Nõmme tervisekliinikus sain. Teenindajaks oli psühhiaater, kes peaks ometigi ise peast terve olema,“ nendib ta.