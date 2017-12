„Naistel leidub garderoobis palju sellist kaupa, mida on kantud kõigest mõni kord ja mis on peaaegu uued. Taolisi asju on tihti kahju niisama ära anda, seega on hea idee need kirbuturul müüki panna ja uuele omanikule anda, samal ajal endale lisaks taskuraha teenides,“ selgitab kirbuturu Sits & Sats juhataja Kelli Süld, miks on kirbukad osutunud niivõrd populaarseks.

Juhataja sõnul pole aga Sits & Satsi puhul siiski tegemist täiesti tavalise kirbukaga: nende põhifookus on kvaliteetsemal kraamil. Ta toob näiteks, et on ise toodete valikust leidnud naaritsakasuka, mille hind on tavapoes ligi 1000 eurot, moetäikalt sai aga 140 euroga. Lisaks leidub populaarsete brändide nagu Monton, H&M, Zara, Aldo, River Island, Massimo Dutti, Mango, Bastioni riideid hinnavahemikus 4-20 eurot. Igapäevase tavalise käekoti võib saada isegi 5 euro eest.

Teisalt leidub Sits & Satsis ka bokse, kus on odavamad asjad hinnavahemikus 1-5 eurot. „On palju selliseid inimesi, kellel lihtsalt seisab kodus keskmise kvaliteediga asju ning ei taha neid lihtsalt ära anda. Kirbuturul saab need kasvõi poole hinnaga ära müüa,“ lausub Süld.



Praegusel talvisel hooajal on Moetäikas väga palju kvaliteetseid mantleid, kleite, jalanõusid ja aksessuaare. Ainukese kirbuturuna on neil ka oma e-pood ja kaupa saadetakse üle Eesti. Juhataja sõnul on kaupa saadetud isegi Inglismaale, niisiis leidub Sitsis & Satsis tõepoolest tõelisi pärle.

Lõpetuseks julgustab aga täika juhataja: „Milleks maksta kaubandusele poole rohkem, kui kirbuturult saab põnevat odavama hinnaga ja samaaegselt tulu teenida? Sinu vana võib kellegi uueks saada ja vastupidi.“

Kuidas Sits & Sats moetäika töötab?



MÜÜJALE: Rendid mugavalt boksi ning jätad asjad täikale müüki (turvalisus tagatakse turvaelementide, videovalve ning G4S'ga). Kirbuturg müüb Sinu eest tooteid ning müüdud toodete raha kuulub 100% ulatuses Sinule! Lisaks on ka eriteenused nagu boksi ülespanek ja mahavõtmine, pildistamine modelli seljas, reklaam sotsiaalmeedias ja e-poe teenused.



OSTJALE: Tuled Sits & Satsi hubasesse ostukeskkonda, kust võid leida tõelisi pärleid imeheade hindadega. Valikus nii riideid, jalanõusid, kodutarbeid, ehteid, raamatuid, lastetarbeid KUI palju muud. Võta pere pesamuna ka kaasa, sest pisematele on lausa eraldi vahva mängunurgake.

Kui asud väljaspool Tallinnat, siis uudista e-poodi, mis on avatud ööpäevaringselt.

Hubane ja meeldiv moetäika Sits & asub Tallinna kesklinnas aadressil Liivalaia 40! Lisainfot saad ka Facebooki lehelt!