On ilmunud Liis Lemsalu kauaoodatud (ja esimene) eestikeelne album „+1“.Albumil on segu juba tuntumatest paladest ning kuhjaga ka täiesti uut avastamisrõõmu. Plaadilt leiab eelmisel aastal Eestis enim mängitud hittloo „Sinu ees“ ja fännide tungival soovil Eesti Laulu finaalloo „Keep Running“ nii eesti- kui ingliskeelsed versioonid. Uued lood on suures osas valminud koostöös aasta produtsendiks valitud Bert Prikenfeld’iga. Lisaks annavad autoritena oma panuse meie enda armastatud Ewert Sundja, Ott Lepland, Aapo Ilves, Daniel Levi Viinalass ning mitmed välismaised artistid. Justnimelt Otiga on plaadil ka üllatuslik duett. Taustalauljatena astuvad mitmes loos üles Eesti vaieldamatult parimad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja. Albumi lõppviimistlus on tehtud Soomes. „+1“ on album, mille tulekut on Liis väga oodanud ning millesse ta on ise ka väga palju lisaks laulmisele muusika ja sõnade kirjutamise näol panustanud. Liis on ise öelnud, et see on tükike temast ja iga lugu avab uue peatüki. Ja võib julgelt väita, et on kuid veedetud justkui oma mullis, et see album valmis saaks .