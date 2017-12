Kõigil meil on omad veidrused ja omapärased - asjad, mis meid suisa närvi võivad ajada. Meid ja meie käitumist mõjutab ka see, mis sodiaagimärgis me sündinud oleme.

Portaal Zodiac by Realtionship Rules toob ära 12 reeglit, mis aitavad sul erinevate sodiaagimärkidega suheldes paremini hakkama saada.

JÄÄR - ära proovi neid peatada ega takistada