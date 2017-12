Mariliis Jõgeval, kes on ka ühtlasi vaadatuima teleseriaali "Pilvede all" tunnusmeloodia laulja, ilmus esimene täispikk stuudioalbum "Helerohelised huuled".

"See protsess kestis päris kaua ja albumi väljatulek venis tehnilistel põhjustel pikemaks, kui oodata oskasin. Lõpuks sai see siiski valmis ning on kõigile kättesaadav," ütleb lauljanna.

Mariliisi album on valminud koostöös noore andeka kitarristi ning produtsendi Oliver Mazurtshakiga. “Mariliis on uskumatult hea sõnade kirjutaja ning ma siiralt usun, et ta võib puudutada paljusi inimesi,” räägib albumi produtseerinud Oliver, kes on ka lugude kaasautor.