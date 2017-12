Täna tähistab oma sünnipäeva armastatud näitleja Tõnu Kark. Kark lõpetas 1970 Draamateatri õppestuudio ning on sellest ajast olnud elukutseline näitleja. Ta töötas aastatel 1971–1980 Rakvere Teatris ja 1981–1996 Linnateatris. Alates aastast 1996 on ta Eesti Draamateatri näitleja. Ta on osalenud telesarjades ja filmides ning pälvinud nii teatri- kui ka filmiauhindu. Palju õnne!

(TEET MALSROOS)