Luksuslikul silikoonist Nexus Gyrol on disain, mis sobib nii naistele, kes tahavad proovida midagi uut, kui meestele, kes soovivad kogeda võimsaid eesnäärmeorgasme. Loomulikult on see imeline kasutamaks koos partneriga!

Eriline ümar põhi laseb Gyrot kasutada käed-vabalt ning vibraator stimuleerib G-punkti.

Kuidas Nexus Gyro toimib? Vaata killukest arvustusest:

"Ja see kõlab nüüd uskumatult, aga esimest korda Gyrot kasutades ma squirtisin ja see oli esimene kord kui ma seda iseseisvalt, masturbeerides tegin. Kõige lahedam on see, et ma sain nüüd täpselt aru, kuidas ja miks see toimus."

