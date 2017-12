Tugev lumesadu Eesti eri paigus pole kaasa toonud raskeid õnnetusi. Sellest hoolimata soovitab politsei nii sõidukijuhtidel kui ka jalakäijatel varuda rohkem aega ühest punktist teise jõudmiseks.

„Plekimõlkimisi ja teelt väljasõite juhtub igapäevaselt ning praeguse seisuga ei saa öelda, et tugev lumesadu oleks põhjustanud märkimisväärselt rohkem eksimusi. Inimesed on pikalt lund oodanud ja paistab, et suur osa neist on tänaseks ette valmistunud ja talverehvid alla pannud,“ ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse avariigrupi juht Tanel Pajumaa.

Alates tänasest on talverehvide kasutamine kohustuslik. „Kindlasti ei tohiks täna pikki sõite maanteedel ette võtta need, kelle sõidukil on veel suverehvid. Te seate ohtu enda ja kaasliiklejad.“