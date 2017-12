Asi tuli avalikuks seetõttu, et üks lastest rääkis koolis õpetajale, et tema ema ei ole kodus. Õpetaja võttis ühendust sotsiaaltöötajaga, kes minema lennanud vanemat taga hakkas otsima.

Nii jättis 37-aastane naine oma 6-aastase ja 8-aastase lapse nende 16-aastase venna hoolde, et ise kodust minema põrutada, vahendab The Sun.

Inglismaal jättis ema oma kolm last nädalaks üksida, et sõita Hispaaniasse kulturismivõistlustele.

Asja teeb kõnekamaks ka see, et naine üritas pärast seda leida lastele lapsehoidjat. Valituks osutus aga naine, kes oli varasemalt olnud uurimise all just laste seksuaalse ahistamise eest.

Kohtus selgus ka tõsiasi, et aasta alguses oli olnud juhus, kus naine jättis kaks nooremat last autosse passima, et minna jõusaali.

2013. aastal leiti ta noorim laps, kes toona oli kõigest kolmeaastane tänavalt uitamast.

Kohtunik nimetas naist enesekeskseks ja hoolimatuks, kui selgus, et naine valetas, et ta sõbranna oli viimasel minutil lapsehoidmisest loobunud. Naine oli tõestuseks isegi loonud mitu meiliaadressi ja saatnud kirju.