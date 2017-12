Fifi Boutique esitleb veekindlat liblikakujulist vibraatorit, mis on lausa uskumatu leiutis! Nimelt stimuleerib see samaaegselt nii G-punkti kui ka kliitorit ning seda saab kontrollida mobiiliäpi abil kasvõi kilomeetrite kauguselt!

Kõige lahedam on aga see, et saad sellele oma telefonis vibratsioonimustreid lihtsalt juurde "joonistada".

* 100% veekindel

* Kontrollida saad nii nutitelefoni äpi abil kui toote peal olevaid nuppe kasutades

* Sobib telefonidele iPhone (4S ja uumead) ja Android OS4.3/Bluetooth 4.0

* 10 vibratsioonimustrit + võimalus neid nutitelefonis ise juurde 'joonistada'

* Topeltmootori vibratsioon

* Tootega on kaasas pitsilised rakmeid aga võid kanda seda ka oma püksikute sees

* 2 h laadimisaega pakub lausa kuni 4 h kasutamislusti!

Vibraatorit soovitab ka blogija Marimell! Vaata SIIT, mida tema sellest kirjutab!

Tahad endalegi sellist vibraatorit? Vaata SIIT!