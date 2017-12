Jaanuarist jõustub uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus, mille eesmärgiks on parandada ühtsete reeglite alusel korterelamute haldamist.

Veidi alla pooltes Eesti kortermajades ühistu täna veel puudub ning neile loob riik selle uuest aastast ise. ERGO varakahjude osakonna juhi Erko Makienko sõnul tuleks uue seaduse valguses ühistut luues kindlasti mõelda ka korteriühistukindlustusele.

Tänavu on ERGO tegelenud enam kui paarisaja korteriühistu vara- ja vastutuskindlustuse juhtumiga. Neist lõviosa moodustavad lekkivate magistraaltorudega seotud juhtumid. Juhtub ka tormi-, vandalismi- ja elektrisüsteemide rikkeid ning väiksemal määral tulekahjusid.

“Kui ühistutes tekkinud veekahjud jäävad keskmiselt paarituhande euro piiresse, siis tulekahjude osas ulatub selle aasta suurim kahju 15 000 euroni,” kinnitab Makienko. Samas on tulnud ette aastaid, kus korteriühistus toimunud tulekahjude tagajärgede likvideerimiseks on hüvitised ulatunud sadadesse tuhandetesse eurodesse. “Ühistul selliseid summasid kusagilt võtta ei ole ja ilma ühistukindlustuseta langeb remondiks võetava laenu koormus suures osas elanikele,” lisab Makienko.

Illusioon, et kortermajades midagi ei juhtu, ei pruugi kaua kesta.

Isegi kui kõik naabrid on ühtviisi vastutustundlikud ja hoolivad lisaks oma kodule ka üldruumidest, jääb ikka võimalus, et ettenägematutel asjaoludel saavad kannatada korteriühistu kandvad seinad ja laed, katus, lift, rõdud või ühiskasutuses olevad ruumid ja tehnosüsteemid. Sellisel juhul aitab Makienko sõnul tagajärgedega tegeleda vaid korteriühistu vara- ja vastutuskindlustus.

Sügise ja kütmishooajaga seoses toob Makienko ühe levinuma kahjujuhtumi näite. “Ühistu torustikust alguse saav leke võib korruste kaupa tuua kaasa pahaseid korteriomanikke, kelle korterid on rikutud,” räägib ta erialasest kogemusest. Korteriomanikku kaitseb tema korteri kindlustusleping, kui see sisaldab veeavarii kaitset. Kui aga leping puudub või on puudulik, jõuab kahjunõue lõpuks ühistu lauale. “Kusjuures korteriomaniku nõuete kompenseerimiseks peaks ühistul olema sõlmitud ka vastutuskindlustus, mis korvaks ka ühistu liikmetele põhjustatud kahju,” lisab ta.

Jätkates kõige levinumate talviste kahjujuhtumitega, siis on need sageli seotud lume koristamisega. Lume raskuse all võivad mitmedki katused saada kannatada – kas siis valede võtete tõttu katuse koristamisel või lume raskusest tingitult. Kahetsusväärselt juhtub igal aastal ka mitmeid õnnetusi nii autode kui ka inimestega üleöö tekkinud jääpurikate sulamise ajal.

Ühistu hooldada oleval kõnniteel võib libedus isegi korrektsest hooldusest hoolimata endaga kahjunõude kaasa tuua. “Tuleb ette juhtumeid, kus möödaminev jalakäija kukub, mõne luu murrab, riided rikub ja selle kõige eest ühistule kopsaka kahjunõude esitab,” räägib Makienko. See võib aga ühistule ka parima korra ja tublima koristaja puhul tähendada võimalikku rahalist väljaminekut. Peamine sõnum on see, et vaid kindlustus kaitseb korteriühistu liikmeid õnnetuse korral ootamatult suurte kulutuste eest.

