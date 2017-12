Austraalia prokurörid on võtnud tagasi süüdistused Malaisia naise vastu, kes väidetavalt omastas panga vea tõttu ligi 3,5 miljonit eurot.

2012. aastal saatis Westpaci pank Christine Jiaxin Lee arvele ekslikult suure summa raha, kirjutab BBC. Lee, kes oli toona vaid 17aastane, kulutas sellest lõviosa luksuskaupadele, näiteks soetas ta endale hulga ehteid ja käekotte.

Naise advokaat Hugo Aston teatas täna, et tunneb kergendust. „Ta on pöördunud tagasi oma pere juurde Malaisiasse ning tal on rõõm naasta normaalse elu juurde,“ ütles Aston BBC-le. Advokaadi sõnul pidi Lee küll enamikust asjadest, mis ta ootamatult sülle kukkunud raha eest soetanud oli, loobuma.