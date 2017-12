Erootikapood Fifi Boutique esitleb seksikat ja eksklusiivset Amely pesu, mida mujal Eestis ei müüda. Oluline on mainida, et Amely pesu pole lihtsalt sekspesu - see on maitsekas sensuaalse noodiga.

Amely pesu on saadaval vaid piiratud koguses, nii et ostusoovist tasub anda teada võimalikult vara! Et see jõuludes kenasti kohale jõuaks ja seda jõuluvanale kingisaamisel esitleda, saada Fifi Boutique’ile kiri info@fifi.ee või helista numbril 53 706 919.

Tutvu Fifi kodulehel SIIN ka muude põnevate toodetega!