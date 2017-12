Neil jõuludel eelista enda jõululaual SirLoin OÜ valmistatud verivorsti, mis valiti 2017. aasta parimaks mahetooteks.

Talveajal täidavad ahjus särisevad verivorstid Eestimaa kodud mõnusa hõnguga. Ka SirLoin OÜ Mahe Verivorst on alguse saanud just sellest mõnusast hõngust. Verivorstid valmivad eestimaisest maheodrakruubist ning verest. Mahlasuse andmiseks on vorstile lisatud pisut seapekki ja -kamarat, paraja maitsekuse saab verivorst valitud maitseainetest.

Vorstide pakendit ehib lustakas talveteemaline etikett.

Verivorst saab kõige maitsvam siis, kui küpsetada seda ahjus 200 kraadi juures umbes 30 minutit. Vii oma maitsemeeled rändama!

Kust osta SirLoini verivorsti? Vaata SIIT!