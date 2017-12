Rahvuslikke kudumeid valmistavaid Annika Vaalmad ja Liina Laaneoja, kelle tööd kannavad nime Etnowerk, tabas Berliini käsitöömessi esimestel päevadel väike kultuurišokk. Kui Eestis on tavaks oma kaupa pakkuda ja seda tutvustada, siis saksa kunde on reserveeritud ja eelistab kaupa rahus vaadata.

„Oleme ise ka Saksamaal poes käinud, seal tulevad müüjad kohe ligi ja hakkavad kaupa pakkuma,“ võrdleb Laaneoja Saksamaa laata ja tavakaubandust. „Võib-olla nad ongi sellest väsinud ja tahavad rahulikult ringi vaadata. Meie kõrval oli Aafrika hall, seal põrisesid kogu aeg trummid, käis hirmus tingimine ja pakkumine, ma ei kujuta ette, kuidas sakslased sealt läbi pääsesid.“

Käsitöö on hinnas

„Nii sakslased kui ka eestlased mõistavad väga hästi, mis on käsitöö ja mis on selle hind,“ kiidab Laaneoja kõiki oma kliente. „Berliinis ei öelnud mitte keegi, et meie asjad on liiga kallid. Küll ütles mitu inimest, et tema jaoks on need kallid.“

Suurim erinevus kahe riigi inimeste vahel ongi selles, et eestlane tunneb huvi, millest ja kuidas on tehtud, sakslast huvitab ainult asi ise – kuidas sobib ja kuidas välja näeb.

„Eestlased teevad ise palju käsitööd või teeb seda ema või vanaema või mõni tuttav, sellest ka huvi,“ arutleb Laaneoja. „Saksamaal on see muutunud ilmselt väga kitsa ringi inimeste hobiks või elukutseks. Berliinis ei kohanud ma ühtegi klienti, kes ise tegeleks käsitööga.“

„Mulle üks proua ütles, et tema koob,“ segab Vaalma vahele. „Aga eestlane vaatab kindlasti ka seda, kuidas kampsun või jakk on tehtud. Kui keegi mõne nipi saab, siis see on ju tore.“

„Sakslane emotsiooniostu ei tee,“ jätkab Vaalma. „Aga kui ta sind omaks võtab, siis on ta väga lojaalne klient. Siis ta tuleb jälle ostma, võtab järgmine kord terve pere kaasa, soovitab sõpradele ja tuttavatele.“

Hiigellaat

Saksamaa 3,5 miljoni elanikuga pealinna käsitöömess ehk Berlin Bazaar on üüratu ettevõtmine, kaheksa müügihalli, 500 müüjat ja 40 tuhat külastajat. „Üks hall on sama suur nagu mardilaadaks muudetud Saku suurhall,“ annab Laaneoja mõõtkava kätte.

„Me käisime Berliinis teist korda ja müügiedust on veel vara rääkida,“ tõdeb Laaneoja. „Aga korraldajad on meile öelnud, et sakslane tahab stabiilsust. Ta tahab, et samad müüjad oleksid järgmisel aastal jälle samas kohas. Kui sa aasta pärast kohal ei ole, no siis olid luftikustid.“

„Esimesed kaks päeva ei müünud me suurt midagi, vaatajaid käis küll palju,“ räägib Laaneoja. „Kogu see värk võtab Saksamaal lihtsalt õudselt kaua aega.“

„Meie kaks Berliinis käiku on puhtalt turundustegevus,“ ütleb Laaneoja. „Esimesel korral vaatasime, kas meie asjad üldse sakslastele meeldivad. Tuli välja, et meeldivad küll. Mitu inimest vaatas meie stange läbi ja kui ta lõppu jõudis oli nägu naerul.“

„Korraldajad ütlesid, et me oleme väga unikaalsed,“ lisab Laaneoja. „Selliseid asju nagu meie teeme, seal ei olnud. Kampsikuid ja jakke oli küll, meie kõrval müüdi näiteks akrüülist kampsuneid. Aga täisvillaseid käsitsi tehtud jakke peale enda omade ei näinud.“

Berliini käsitöömessil käinud soovitavad teistelgi proovida

Kõlab nagu Eesti valitsuse majandusmantra, aga Saksamaa turg on oluline, seda räägivad nii Etnowerki naised kui ka Tallinna kunstkeraamikatehase tootmisjuht Dmitri Ojasalu. Eestiga võrreldes on Saksamaa turg suisa piiritu ja oluline on jalg ukse vahele saada.

„Me oleme Berliini käsitöömessil käinud juba aastaid,“ ütleb Tallinna kunstkeraamikatehase tootmisjuht Dmitri Ojasalu. „Praegugi meie inimesed Hamburgi jõuluturul. Saksamaal on mastaap teine, linnad suuremad.“

Ojasalu sõnul soovib väljamaa kunde saada kvaliteetset kaupa. See võib olla küll kallim, kuid ilusa ja autoritiraažina valmistatud töö eest ollakse valmis raha välja käima.

„Meie nõud on kuumakindlad, neid võib masinas pesta, võib panna mikrolaineahju,“ loetleb Ojasalu omadusi, mis nende kauba ostjale olulised on.

„Berliini ja meie kliima on sarnane,“ näeb Annika Vaalma Berliinis käsitöömeistrite suurt võimalust. „Meie villased jakid ja mantlid sobivad sealsesse sombusesse ilma.“