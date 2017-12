Neljapäeval kell 17.05 Tallinnast Egiptusesse väljunud lennuk pöördus teatavasti poolel teel tagasi ja maandus taas Eestis. Inimesed, kes Sharm El Sheikis kojulendu ootasid, teevad seda siiani.

Pärnakatest reisiseltskonna sõnul viidi neid eile lennujaama ja nad hakkasid juba turvatsooni läbima, kui äkitselt öeldi põhjendusteta, et lend jääb ära ning nad saadeti tagasi.

"Põhjust ei osatud meile öelda. Oleme kuulnud erinevaid versioone tehniliselt rikkest kuni maksmata õhuruumi võlgadeni," jutustab Katrin, kes neljapäeva õhtul koos oma reisiseltskonnaga uude hotelli ööbima viidi.

"Täna kell 12 pidid nad meid uuesti peale korjama ja lennujaama viima. Nüüd on selgunud, et reis lükati jälle edasi. Praeguse seisuga tullakse järgi hoopis kell 14, lubati et saadetakse asenduslend," kirjeldab Katrin olukorda ning nendib, et kõik pevad pöidlaid - ehk saadakse nüüd ikka koju!