„Võib kindel olla, et ükski tuntud mees ei julge mulle enam läheneda, kuigi ma talle meeldin,“ ütles mu tuttav naine pärast pea kaks kuud kestnud ahistamissüüdistusi ja ahistamismemuaare meedias. Mitte et tuntud mees just ahistada tahaks, aga ta peab olema ülimalt ettevaatlik, kui tahab märku anda, et see naine meeldib talle. Sellepärast, et paljudele naistele on 10 või 20 või 30 aastat hiljem meelde tulnud, et mõne tuntud mehe liginemine ei meeldinud neile.

Mitte et see mu tuttav naine mõne tuntud mehe lähenemist ootaks, aga ta lihtsalt kirjeldas olukorda, kuhu me oleme jõudnud.

Ja kuhu me oleme jõudnud? Ilmselt ahistamisjärgsesse ühiskonda. Meedias nagu looduseski on tekkinud hiidlained, kirjutiste ja reportaažide laviinid, mis kestavad kuid ja siis vaibuvad. Kui Donald Trump valiti aasta tagasi USA presidendiks, siis veeres üle maailma „Trump on loll“ meedialaine ja sellele järgnes kevade poole „Oleme jõudnud tõejärgsesse ühiskonda“ meedialaine.