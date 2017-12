Kaubanduskeskuste arendajate hinnangul pakuvad kaubanduskeskused erinevalt e-kaubandusest kaupmeestele sotsiaalset lisandväärtust ning e-kaubandusega võistlemiseks peab jaekaubandus uuenema.

Pro Kapitali juhatuse liikme Allan Remmelkoore sõnul ei oska paljud kaupmehed oma teenust kaasaajastada, mistõttu kaotavad nad e-kaubandusele. "Paljud kaupmehed on laisad ning ei oska oma kontseptsiooni ja teenust kaasajastada, mistõttu seabki e-kaubandus nad löögi alla. Toote kõrval tuleb pakkuda lisandväärtust - teenindust ja elamust, mis inimese kohale ja aina tagasi kutsuks," sõnas Remmelkoor Nordic Real Estate foorumil.

"Uusi rentnikke otsides küsime neilt alati, mis on nende tulevikukontseptsioon ja strateegia. Kuidas nad tagavad oma ellujäämise," lisas Remmelkoor.

Rootsi ettevõtte The Retail Headquarters tegevjuhi Hakan Pehrssoni sõnul ei ole kaubanduskeskuste roll e-kaubanduse tõttu kadumas, vaid pakub jaekaupmeestele võimalust luua klientidega kahesuunalist suhtlust. "Kaubanduskeskuste tugevuseks sotsiaalne mõõde ning kaubanduskeskused peavad seda ära kasutama. Inimesed tulevad koos suhtlema ja ostlema. Tulevad ja edvistavad, lihtsalt öeldes," märkis Pehrsson.

Ülemiste Keskuse juht Guido Pärnits nõustub Pehrssoniga, et kaubanduskeskused annavad sotsiaalset lisandväärtust. "Pealegi on Baltimaade kaubanduskinnisvarasse ligipääs läänest erinev, sest klient jõuab ostukeskusesse Baltikumi pealinnades keskeltläbi kümne minutiga - lääne suurlinnades kulub selleks aega ja vaeva," lisas Pärnits. Ta möönab siiski, et ärimudel on siiski muutumas ning tuleb arvestada langeva tulususe ja tiheneva konkurentsiga.

Nordic Real Estate Forumi konverents tõi kokku oma ala tipud lisaks Baltikumile ka Põhjamaadest, Euroopast ning USAst. Üritus toimus koostöös SEB, BPT, East Capitali, Baltic Horizoni, Technopolise, Cobalti ja Colliers Internationaliga. Konverentsi korraldasid Eesti Kinnisvarafirmade Liit, Kinnisvara Hindajate Ühing, Kinnisvaramaaklerite Koda ja Corpore Konverentsid.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

Loe lisaks: Arendajad: jaekaubandus peab e-kaubandusega võistlemiseks uuenema