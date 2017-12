Rinnasuurendusoperatsioon on üks populaarsemaid ilulõikusi maailmas ning igal aastal valib aina kasvav hulk naisi just selle protseduuri iseendale jõulukingiks. Kõige suurem vanuserühm, kes läbib rinnasuurendusoperatsiooni, on naised vanusevahemikus 30 kuni 39 eluaastat.

Kuid mis võiks olla nende peamiseks motivatsiooniks?

Enamik naisi, kel vanust 30 kuni 39 aastat, on keset kuldset lastesaamise iga. Paljudel minetavad rinnad peale rasedust ning imetamist oma kuju ja täidluse. Siinkohal on oluline meeles pidada, et rinnad ei allu dieedile ega treeningule, neid lihtsalt ei saa ihaldatud vormi ilma kirurgilise sekkumiseta. Mujal maailmas on aina enam ja enam populaarsust kogumas protseduur, mille hüüdnimi on “mommy makeover”, ehk siis eesti keeli, parema termini puudumisel “emmeuuendus”. See on protseduuride kogum, mille hulka kuuluvad rinnasuurendusoperatsioon, rasvaimu ning kõhu trimmimine. Eesmärgiks, nagu juba aimata võib, on viia keha paremasse vormi, kui see oli isegi rasedusele eelneval ajal.

Kas naised ei peaks mitte aktsepteerima oma rindasid sellistena nagu nad loomulikul kujul on?

Raske on öelda, miks rinnasuurendusoperatsioon alati suuremat kõlapinda pakub kui näiteks nina, silmaümbruste või kõhu kohendamise operatsioon. Üks on aga kindel – naised, kes on otsustanud rinnasuurendusoperatsiooni kasuks, tunnevad peale operatsiooni tajutavalt kõrgemat enesehinnangut ja enesekindlust.

Samuti tasub arvesse võtta ka teaduse võidukäiku. Me elame ajastul, mil meil on võimalik kujundada oma keha täpselt oma soovidele vastavalt ning teha seda ka ohutult. Pigem on küsimus, miks mitte kasutada neid võimalusi. Tänapäeva rinnaimplantaadid on võrreldamatud nendega, mida kasutati 50 aastat tagasi. Erilist äramärkimist väärib viimane uuendus selles valdkonnas - B-Lite rinnaimplantaadid, mis lisaks muudele tehnilistele uuendustele on traditsioonilistest implantaatidest kuni 30% kergemad. Seni on suurema rinnapartiiga naiste põhimure olnud just büsti kaalust tulenevad seljavalud, seega on ligi kolmandiku võrra väiksem kaal äärmiselt märkimisväärne lisandväärtus. Kuna tegu on aga küllaltki värske innovatsiooniga selles valdkonnas, tasub kirurgi konsultatsioonile minnes nimelt küsida B-Lite implantaatide kohta.

Asjatundlikku tasuta konsultatsiooni pakub Tallinnas www.thehealthclinic.eu.