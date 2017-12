Mida kinkida inimesele, kel on juba kõik olemas aga keda sooviks meeles pidada ja üllatada? Söödav kingitus on alati hea lahendus, niisiis mitte kinkida talle uus maitseelamus mõne põneva superviljaga nagu mooruspuu- või inka marjad?

Kui aga sooviks rohkem aega koos veeta, siis on lahenduseks tooršokolaadi valmistamine – selleks pole palju vaja, ainult kakaovõid ja- pulbrit, magustamiseks mett. Soovi korral võib lisada lucumat, kuivatatud marju, pähkleid või seemneid. Tooršokolaadi muudab ainulaadseks see, kui lisada jõuduandvat nõgese- või spirulina pulbrit. Oluline on koos veedetud aeg ja maitseelamused, mis ei pinguta vöökohta, vaid hoopis toetavad tervist. Isevalmistatud šokolaad on ka toredaks kingituseks.

Samuti sobib kingituseks vitamiin või toidulisand, mis hoolitseks kingisaaja eest. Hädavajaliku D-vitamiini võtmine võib paljudel ununeda ja immuunsus nõrgeneb. Eliksiiri valikus on nii kapsleid, tilku kui mugavalt kasutatavat spreid. Stressajaid aitavad B-vitamiinide kompleksid, mis toetavad pingelisel ajal nii vaimu kui füüsist.

Viirushaiguste ennetamisega peaks alustama juba enne pidude hooaega. Vastupanuvõime toetuseks võiks lisada C-vitamiini ja tsinki või valida looduslike taimseid preparaate nagu sipelgapuu koor, küüslauk, oliivileheekstrakt, leerimarjad jt. Raske valiku teeb kergemaks juba toidulisandisse koondatud väetaimed ja probiootikumid, mille toime avaldub sünergiana ja loomulikult rahakotisõbralikult. Soovitame Terranova Astragaluse, musta leedri ja küüslaugu kompleksi, mis sobib ka haigusest taastumise perioodiks.

Jõulupidudega kaasneb palju head sööki-jooki, millega liialdamine võib nullida eelnevad pingutused trennisaalis, et mahtuda oma parimasse peokleiti. Abi saab seedeensüümidest, probiootikumidest ja ka chia seemnetest, mis aitavad hoida veresuhkrut tasakaalus. Seedeensüümidest on kasu ka siis kui hapukapsas koos liha ja kartuliga liiga kauaks kõhtu vaevama jääb. Liigne alkoholi tarvitamine tõstab samuti kaalu ja hävitab soolestikus elavat mikrobiootat, liialduse parandamiseks soovitame nii C-vitamiini kui häid probiootilisi baktereid.

