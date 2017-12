Kas prints Harry valis endale pruudi oma vanema venna naiseõe järgi?!

Kui prints William ja Kate Middleton naitusid, käisid sahinad, et Harryl on kahtlaselt soojad suhted Kate'i õe Pippa Middletoniga.

Nüüd täheldavad teravsilmad, et prints Harry uus südamedaam Meghan Markle sarnaneb mõnel fotol Pippaga nagu kaks tilka vett! Mõlemad on siidiste brünettide kiharatega ning joogatrennist trimmis, ka nende rõivastiil on sarnane.

Ning kui päikseprillid ees, on Meghan ja Pippa tõepoolest vahel raskesti eristatavad!