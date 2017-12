Kirjastus Tänapäev soovitab poetada armsa inimese kingikotti mõne põneva raamatu. Hiljuti on ilmunud Heiki Pardi raamat „Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma“, mis sobib kingituseks igale eestlasele!

Raamatu tutvustus:

Raamat räägib sellest, kuidas eestlased viimase 150 aastaga keskaegsetest talupoegadest moodsateks eurooplasteks on muutunud. Uus aeg ja moodne maailm panid meid kella järgi elama, õpetasid privaatsust ja muutsid individualistlikumaks. Mõnigi asi sai siin harjumuseks üpris hiljuti: sanitaartopograafide 1920. aastail tehtud uuringud kinnitasid, et üldiselt elati vanal viisil ega teatud muuhulgas suurt midagi uuest hügieenist. Nägu ja ihu pesti kord nädalas, nagu see oli olnud talurahvale omane mujalgi Euroopas. Oma elamist puhastati veelgi harvem. Isegi põgus pilguheit kinnitab, et 20. sajand on eestlaste elu ja olemist põhjalikult muutnud.

Raamat on saadaval Apollo ja Rahva Raamatu raamatupoodides.