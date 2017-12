Kirjastus Tänapäev soovitab poetada armsa inimese kingikotti mõne põneva raamatu. Äsja on eesti keeles ilmunud India kirjaniku Arundhati Roy teos "Ülima õnnelikkuse kogudus", mis sobib inimestele, kes armastavad kirglikult ilukirjandust ja liigutavaid lugusid.

Raamatu tutvustus:

"Ülima õnnelikkuse kogudus” on kõrgelt premeeritud “Väikeste Asjade Jumala” autori teine romaan, kahe teose vahele jääb peaaegu täpselt 20 aastat ja selle raamatu ilmumist peetakse üheks käesoleva aasta olulisematest kirjandussündmustest maailmas.

See on kriipiv armastuslugu, lugu võitlusest ja elujäämisest, jutustatud kord sosinal, kord karjudes, tihti läbi ausate pisarate ja vahel kibedalt naerdes. Pea kõik selle romaani arvukad kangelased on inimesed, kelle nende koduks olev maailm on murdnud, aga kellel on õnnestunud pääseda, armastuse ja lootuse läbi terveks saada. Lugu liigub peamiselt Delhi tänavatel ja Kašmiri vabadusvõitlejate seas, ning on jutustatud harukordse tundlikkusega, nagu Roylt oodata võikski.

Raamat on saadaval Apollo ja Rahva Raamatu raamatupoodides.