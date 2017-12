Kümne aasta eest mattis Swedbank Rumeenia avarustesse miljoneid eurosid oma klientide raha, mis on tänaseni kadunud – sel kolmapäeval leidis Tallinna ringkonnakohus, et pank peab oma toonaste tegemiste varjamise lõpetama ja tõde valgustama.

Ringkonnakohus põrmustas maakohtu varasemas otsuses toodud argumendid ja saatis kogu loo tagasi madalama astme kohtule. Tunamullu läks pankrotti Nord Hill Land Portfolio nimeline investeerimisfirma, mille kaudu vahendas Swedbank 2007. aastal väidetavalt perspektiivikasse Rumeenia kinnisvarasse miljoneid eurosid oma klientide raha. Osa sellest summast läks Rumeenia poole teele portfellihalduse lepingute alusel, mis tähendab, et pank ei pidanud oma kundesid eelnevalt isegi informeerima.

Alles mõni aeg tagasi tuli päevavalgele, et kaheksa miljoni euro eest osteti kokku 46 hektarit elamuarenduseks sobimatut põllumajanduslikku toormaad, mida pole seni õnnestunud ka maha müüa. Maa tegelik väärtus on kümneid kordi väiksem kui sellesse maetud summad. Et näidata maa väärtust investeerijatele kõrgemana, müüdi seda eelnevalt paberil erinevate osapoolte vahel ja kergitati kunstlikult hinda.