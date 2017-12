Kirjastus Tänapäev soovitab poetada armsa inimese kingikotti mõne põneva raamatu. Tervislike eluviiside ja hea toitumise austajale oleks ideaalne kink USA kogenud toitumisspetsialisti ja arsti Joel Fuhrmani värske raamat „Lõpetage dieedid, elage tervislikult“.

Raamatu tutvustus:

Kõik dieedid on määratud nurjuma. Neid, kel õnnestub dieedipidamisega saavutatud kaalulangust kogu ülejäänud elu hoida, on vähem kui kaks inimest sajast. Käesolev raamat ei sunni dieeti pidama – veelgi parem: toitumisspetsialist Joel Fuhrmani toitumissoovitusi on võimalik kohandada enda toidueelistuste ja isiklike vajadustega.

Fuhrman jagab selles raamatus seletusi ja lahendusi, kuidas vabaneda tervist hävitavast toidusõltuvusest. Autor pakub välja kergesti järgitava 10-päevase toitumisprogrammi kergesti valmistatavatest maitsvatest toitudest, mis muudavad tasapisi toidueelistusi ja maitsemeelt. Läbides programmi ja jäädes selle juurde, jääte te soovitud kaalu juurde kogu eluks.

Raamat on saadaval Apollo ja Rahva Raamatu raamatupoodides.