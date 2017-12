Täna hommikul sõitis BMW Viljandi vallas Rihkama külas libeduse tõttu kraavi. Jälgedest on näha, et peale kurvi on auto kraavi sõitnud ning kraavis on ka kümmekond meetrit edasi sõitnud ja siis lõpuks kinni jäänud.

(Kenno Soo)

Pealtnägijate hinnangul inimesed õnneks ilmselt viga ei saanud ja olid omal jalal lahkunud, sest õnnetuspaigas kedagi ei olnud.