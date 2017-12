„Titanicu“ lõpp on põhjustanud pahameelt alates 1997. aastast, mil see film ekraanidele jõudis. Nüüd tõestasid Austraalia koolitüdrukud , et ühe lihtsa triki abil võinuks lisaks Rose'ile pääseda ka Jack.

Abigail Wicks, Christy Zhang ja Julia Damato Adelaide'ist kasutasid matemaatilist valemit, tõestamaks, et paar võinuks oma armulugu kuival maal jätkata, kirjutab Daily Mail.

Ühes stseenis on näha, kuidas Rose ja Jack püüavad klammerduda ühe laevajupi külge, kuid et ruumi jagub seal vaid ühele, loovutab Jack oma koha naisele. Koolitüdrukute katse järgi pääsenuks mõlemad, kui nad pannuks uksetükile, millel nad hulpisid, alla päästevestid, et alus stabiliseeruks.

„Vaatasime, kuidas see uks nõnda vee peal püsinuks,“ ütles Daily Telegraphile 15aastane Abigail. „Meil tuli palju avastada ja katsetada, vaatasime, et materjalid oleksid sarnased tol ajal kasutusel olnuile,“ seletas koolitüdruk.

Oma avastusega võitsid nad ka riikliku matemaatikatalentide konkursi.