Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel soolaniisked või soolalumesegused. Mõnel pool on saju tõttu nähtavus teedel halb ja sõita tuleb ettevaatlikult.

Täna hommikul kella kaheksa paiku juhtus õnnetus Ida-Virumaal, kus Jõhvi lähedal sõitis libeda tee tõtt rekka kraavi. Politse teatel inimesed õnnetuses kannatada ei saanud.

Ilmaprognoosi kohaselt sajab hommikutundidel lund ja lörtsi, saartel ja rannikualadel ka vihma. Kohati on sadu tugev. Päeval sajab lund, lörtsi, saartel ja Lõuna-Eestis ka vihma. Temperatuur kõigub 0°C lähedal ning libeduseoht on suur. Suureneb ka jäite oht.

Maanteeamet tuletab meelde, et alates tänasest peavad autodel all olema talverehvid. Talverehvide puhul on oluline meeles pidada, et talverehvi mustri jääksügavus peab olema suurem kui 3 mm. Lamellrehvidega (M+S, MS, M.S. või M&S tähistusega) on lubatud sõita aastaringselt.