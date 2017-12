1. detsembril tähistatakse Eestis sisejulgeoleku päeva, mil peetakse meeles politseinikke, päästjaid, julgeolekutöötajaid, kaitseväelasi ja kõiki neid, kes on pühendanud ennast Eesti elanike ja meie turvalisuse kaitsele.

1. detsembril möödub 93 aastat 1924. aasta detsembris toimunud riigipöördekatse mahasurumisest, kui Nõukogude Liidust saadud relvastuse ja raha toel püüti kukutada Eesti Vabariigi valitsust ja kehtestada Eestis kommunistlik režiim. Mäss suruti maha samal päeval, rahutuste käigus hukkus 26 valitsusjõudude liiget ja tsiviilisikut.

"Võtkem täna endile hetk, et mõelda selle peale, et Eesti vabadus ja iseseisvus ei ole midagi enesestmõistetavat. Suur hulk inimesi teevad iga päev ennastsalgavat tööd selle nimel, et Eesti oleks vaba ja turvaline riik. Minu tänu ja tunnustus neile kõigile!" sõnas sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort.

Mis sisejulgeoleku päeva puhul toimub: