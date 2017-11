„Plaadi pealkiri „+1“on üldkokkuvõte minu enda kirjutatud tekstidest. Alguses mul polnud plaani kirjutada oma personaalsest elust, mõtlesin, et tuleb, mis tuleb. Aga millest inimene ikka kirjutab? Oma kogemustest, tunnetest ja läbielamistest,“ ütleb lauljatar Liis Lemsalu, kes esitles äsja oma uut plaati. Liis ütleb, et talle meeldib kirjutada oma elust läbi metafooride ja nii ongi plaadi lood justkui tema pluss ühed. Kõik lood on väga isiklikud, kuid „Püüab meid“ ehk enim. „Minge kuulake, ma arvan, et siis saab päris hästi aru,“ jääb ta loo sisust rääkides salapäraseks. Liis sõnab, et tema lugude kirjutamise viis on seinast seina – vahel tuleb mõni idee ja ta salvestab selle, teinekord tuleb end aga ka kirjutama sundida. „Nüüd vahepeal tuleb ise ja vahepeal mõtlen, et tahaks midagi kirjutada ja end väljendada, aga midagi pähe ei sähvata.“

Üldiselt tuleb Liisil enne viis, siis sõnad ja kõige viimasena loo pealkiri. Sõnu on aga tema sõnul raskem kirjutada, kui viisi. „Viis tuleb ja siis tuleb mõelda, kuidas hakata seda sõnadega kandvamaks muutma. Sõnad võivad viisi ka väga tuksi keerata,“ ütleb ta ja lisab, et sõnu kirjutades peab ka laulja mõtlema sellele, milliseid häälikuid on tal hea laulda. Liis laulab nii inglise kui ka eesti keeles, uus plaat on eestikeelne ning lauljatar ütleb, et hetkel meeldibki talle rohkem laulda eesti keeles. „Ma arvan, et see on seepärast, et olen hakanud ise kirjutama ja end väljendama selles keeles.“

Lemsalu räägib, et plaadi tegemine oli üsna pikk protsess ja enne veel, kui album füüsilisel kujul olemas oli, istus ta pikalt koos graafilise disaineriga arvuti taga. „Ta voltis A4 paberist CD maketi ja näitas, mis kuhu lehele tuleb. Kui plaat mul lõpuks käes oli, oli täpselt see tunne, et kõik läks nii, nagu ma tahtsin.“ Plaadikujundus näeb välja, justkui oleks keegi sinna pastapliiatsiga kritseldusi teinud ning Liis ütleb, et need jooned on pärit tema minevikus. „Mulle on alati meeldinud teha kriipse ja linnukesi. Mõtlesin, et see plaat võiks olla hästi mina ja kõik need kriipsud on minu enda tehtud.“