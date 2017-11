Pärnu maakohus mõistis kaheksa arestipäeva mehele, kes varguselt tabatuna pani hiljem politseiauto põlema.

Nimetatud kuritegu toimus septembris, kui varas murdis Raplamaal sisse ühe talu keldrisse ja kuuri.

Keldrist varastas ta kolm pudelit viina, pudeli hõõgveini, brändi, pudeli vahuveini ja viis karpi konserve.

Ukselukkude lõhkumise ja kolme pudeli viina rikkumisega tekitas ta sajaeurose kahju. Politsei pidas kahtlusaluse kinni ja pani ta politseiauto kongi. Seal süütas kinnipeetu tulemasinaga klapptooli plastdetaili, millega põhjustas politsei- ja piirivalveametile kahju. Süüasja arutanud Pärnu maakohus mõistis talle kaheksa päeva aresti.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundase sõnul on kahju hüvitamiseks eri võimalused. „Kriminaalmenetluse raames on võimalik esitada tsiviilhagi/kahjunõue. Kui kohus tsiviilhagi rahuldab, saab kohtuotsuse alusel kahju süüdlaselt sisse nõuda,“ rääkis Jundas. „Muudel juhtudel on võimalik pöörduda inimese poole otse. Ta saab kahju hüvitada vabatahtlikult või on võimalik pöörduda ka maakohtusse.“