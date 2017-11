Majandusminister Kadri Simson ütles, et ta pole praegu olukorras, kus peaks valima oma töö ja kuriteokahtlustuse saanud elukaaslase toetamise vahel. Simson lisas, et kui ta siiski kunagi peaks sellise valiku tegema, loobub ta tööst lähedaste kasuks.

Simson kinnitas ERRile, et kuigi ta on viimastel päevadel viibinud Eesti eesistumise tõttu Brüsselis, on tal olnud võimalus rääkida oma elukaaslase Teet Soormiga. „Loomulikult on see emotsionaalselt väga raske. Mina tunnen Teet Soormi inimesena. Ta on väga hea mees,“ sõnas Simson, et eraelulises plaanis toetab ta oma kallimat igati ning seda nii heas kui ka halvas.

Suhtekorraldaja Janek Mäggi ütles Õhtulehele, et Kadri Simsonit ei saa panna ühte patta tema kuritöökahtlustuse saanud elukaaslasega. „Kui inimene pole ise milleski süüdi ja teda ei ole milleski süüdistatud, siis ei saa talle süüks panna kõikide tema lähiringi inimeste süütegusid,“ kommenteeris Mäggi majandusminister Kadri Simsoni olukorda, kus on oma elukaaslase Teet Soormi kuriteokahtlustuse tõttu pandud küsimuse ette, kas poliitikul on eetiline ministrikohal jätkata.