Tartu ülikooli eestikeelsena avamine 98 aastat tagasi, 1. detsembril 1919 oli murranguks Eesti kõrgharidus- ja teadusajaloos. Sellega märgime rahvusliku kõrgkultuuri õitsengu algust, millest oli oluliselt kasu meie püsimajäämisele hilisemates katsumustes.

Tartu ülikool on asutamisest saadik 1632. aastal olnud ülimalt oluline hariduse andmise keskus. 20. sajandini oli ta ju Eesti- ja Liivimaal ainus kõrgkool, mille tegid kuulsaks nii Rootsi, Saksa kui ka Vene teadlased. Eestlastele, aga ka lätlastele on „Tartu suurkool“ suisa märgiline – just seal alustasid oma haridusteed esimesed eesti ja läti haritlased.

Ülikooli eestikeelseks muutmine oli noore Eesti riigi üks esimesi prioriteete. Seda pidi korraldama Ajutise Valitsuse haridusminister Peeter Põld, kes määrati 1918 detsembris ülikooli kuraatoriks (oli ametis kuni esimese rektori Heinrich Koppeli valimiseni 1920). Puhkenud Vabadussõda seadis sellele tööle mitu takistust. Esmalt tuli üle elada enamlaste okupatsioon ning siis ära teha määratu töö eesti ülikooli struktuuri loomisel, õppejõudude leidmisel, üliõpilaskonna immatrikuleerimisel (suurem osa potentsiaalsetest üliõpilastest võitles ju Vabadussõja rinnetel) ja ülikooli ainelise olukorra parandamisel (suur hulk ülikooli varast oli evakueeritud Venemaale).