Eile õhtul selgitati välja „Suure komöödiaõhtu“ aasta komöödiatäht, kelleks osutus Piret Kalda karakter, Eesti vanim õpetaja Wilhelmiine Vibu. Pikaajalisele ja karastunud näitlejale tuli võit suure üllatusena: „Kohe päris siiralt ei tea, mis selle võidu tõi!“

Kalda karakter, mis televaatajatele sel hooajal enim meeldis, ei ole naise sõnul inspireeritud mitte tema kunagisest vanast ja karmist õpetajannast, vaid hoopis temast endast.

„Ma lihtsalt mõtlesin, et mis tegelane see võiks olla, kelle suu läbi ma võiksin öelda asju, mis ei ole ainult naljana mõeldud. Eks ma iseennast teen Wilhelmiinena!“ naerab ta.

Kalda tunnistab, et ta ei oodanud ega tahtnudki saate võitu, kuna usub, et tema finaalikonkurendile, Põlva Purustajat mänginud Kait Kallile, oleks võit rohkem ära kulunud kui talle.

„Ta on väga andekas poiss. Ta ei tee ainult nalja, vaid ka kirjutab väga hästi, ta on hea sulega. Tal on mitu varjatud annet, seetõttu on ta väga tore. Mina soovisin, et ta võidaks, hoidsin talle pöialt. Mis see võit mulle ikka annab, ehk on noorele inimesele seda rohkem vaja!“ sõnab näitlejanna alalhoidlikult.

Ka eelmistes „Suure komöödiaõhtu“ hooaegades on mõni karakter juba saate alguses teiste seast esile tõusnud ning publiku lemmikuks saanud – näiteks Tõnis Niinemetsa kehastatud sporditšikk Suzi Vesik, Argo Aadli ehtne mulk Herbert Ving või Juss Haasma vägev Saare naine Reet Pull. Ka selle hooaja alguses oli kohe selge, et Kalda Wilhelmiine Vibu on teistest karakteritest peajagu üle. Kaldale tuli suure üllatusena, et televaatajad tema karakteri nõnda hästi vastu võtavad.