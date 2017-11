Tänavu Türgis võistlusel „Photomodel of the Universe“ teiseks printsessiks kroonitud 27aastane inglise filoloog Enika Lauri pole sugugi tavaline naine: nimelt on kaunitar Hispaanias kapten. „Õppisin kapteniks sel suvel ja kui vedasin turiste, olid neil suud lahti, et noor blond näitsik juhib laeva. Kui jutustasin neile lugusid sellest, kuidas ma olen jäänud tormi kätte ja peaaegu uppunud, siis isegi mehed ei suutnud oma kõrvu uskuda,“ räägib ta.

Enika meenutab, et armastus mere vastu sai alguse juba üsna noorelt: „Seitse aastat tagasi tutvusin noormehega, kes elas suure osa aastast merel. Ta kutsus mind lõbusõidule Itaaliasse. Varem olin käinud ainult Türgis ja Egiptuses ning polnud isegi ette kujutanud, et võiksin tegelda merendusega. Noormehel oli kümne meetri pikkune paat, mis paistis nii väike, et esmapilgul olin ehmunud, kuidas me selles kuuris elama hakkame. Sisse astudes tuli välja, et suur osa paadist on vee all ning sinna mahtus köök, kaks tuba ja duširuum. Seilasime mööda rannikut Genovast Napolisse. Päeval kihutasime lainetel, hüppasime pardalt vette, ujusime, sõitsime veelauaga. Ööseks läksime sadamasse või jäime ankrusse muinasjutulistesse kaljulahtedesse, kus magasime väljas tähtede all. Tol ajal ma nautisin hetke ning ei kujutanud ette, mis seiklused ja katsumused mind ees ootavad.“