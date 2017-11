Eesti välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk ütles, et on lootusrikas, et India võimud laevakaitsjate õigeksmõistvat kohtuotsust edasi ei kaeba, samas reedel ilmselt seda otsust veel ei tule.

Kolk kohtus neljapäeval Indias nii laevakaitsjatega kui ka Tamil Nadu politsei peadirektori, siseasjade riigisekretäri, välisasjade riigisekretäriga ja osariigi peasekretäriga. Samuti kohtus ta Tamil Nadu osariigi peaministriga, mis on Kolgi sõnul väga haruldane võimalus, kirjutab ERR Uudised.

Vastates küsimusele, kas on lootust, et India võimud ei kaeba kohtuotsust edasi, ütles Kolk, et ei julge ühestki kuupäevast rääkida, kuid on lootusrikas.

Peaprokuröri otsust, kas laevakaitsjad saavad tagasi kodumaale pöörduda, reedel veel ilmselt ei tule. "Ma ei oska seda kommenteerida, aga ma kardan, et see ei tule homme, sest tõenäoliselt paberite liigutamine ei käi ka nii kiiresti," sõnas Kolk.