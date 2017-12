Jõulude ajal on lastel peod lasteaias ja koolis, kuid sageli on laste rõõmustamiseks jõulupeod ka vanemate töökohas. Sellele järgnevad kingitused vanavanemate poolt. Lisaks ema ja isa ja jõuluhommik, mil laps jõuluvana toodud kingitused kuuse alt avastab. Kas läheb liiale?!

Kaubandus ainult rõhub ja teeb pakkumisi, et osta ja kingi asju. Mida rohkem, seda uhkem...

Uurimused on näidanud, et pärast kolmandat kingitust läheb lastel asi käest ära, vahendab providr.com. Nad ei hooli enam, et mis on nende pakkide seas, sest naudivad ainult avamist. Seetõttu soovitatakse osta lapsele maksimaalselt kolm kingitust. Või isegi vähem. Kas seda ka meie ühiskonnas järgida saab?

Kuidas on lood teie peres?