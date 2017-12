Sügisel ja talvel, mil me näeme oluliselt vähem päikesevalgust, vajab meie näonahk spetsiaalset näohooldus- ja ilurutiini.



Äärmiselt oluline on tugevdada ja kaitsta nägu karmide ja muutlike ilmastikuolude eest. Amway Artistry ilutreener Andrzej Sawicki sõnul mõjutab meie nahka pidev temperatuuri kõikumine, kui astume külmast õuest sooja tuppa.

Viis nippi Artistry ilutreeneri Andrzej Sawiski poolt, kuidas talvel oma näonaha eest hoolitseda:



1. Alusta alati naha puhastamisest. Pärast näopesu tuleks kasutada toonikut, mis aitab eemaldada mustuse pooridest. Kord nädalas võiks teha ka puhastava näomaski, mis aitab sügavuti eemaldada silmaga mittenähtavat mustust ning saada lahti mustpeadest. Mida puhtam on nahk, seda paremini imenduvad pärast kreemide ja õlide kasulikud toitained nahka.



2. Töötle laienenud nahapoore. Ensüümkoorimine aitab õrnalt ja efektiivselt eemaldada nahalt surnud naharakkude kihi. See aitab muuta pigmentatsiooni heledamaks ning vähendada kortse. Enamasti tehakse selleks happelist koorimist ning seda protseduuri peaks tegema professionaali juures, kuid on ka alternatiive koduste vahendite ja näohooldusaparaatide näol, mis ei vaja keemiliste ühendite kasutamist.



3. Tugevda oma veresooni. Pidev ja suur temperatuurimuutus mõjutab tugevasti veresoonte tavapärast tööd. Seetõttu tuleks talveperioodil suurendada C-vitamiini tarbimist, mis aitab tugevdada veresooni ning ennetada nende lõhkemist. Vitamiin C emulsioon näole on siin heaks lahenduseks, et toetada lisaks söödavatele vitamiinidele nahka ka välispidiselt. C-vitamiin aitab muuta pigmentatsiooni heledamaks ja kortsud vähemnähtavaks. Eriti heade tulemuste jaoks võiks emulsiooni näole kanda vähemalt üheminutilise massaaži abil.



4. Kasuta tihedama konsistentsiga kosmeetikat. Kui kevadel ja suvel on hea kasutada pigem kergemaid kosmeetikatooteid, siis talveperioodil tuleks need kindlasti vahetada rikkalikumate ja paksemate toodete vastu. Nii saab nahk rohkem niisutust ja kaitset just ilmastikust tulenevate muutuste eest.



5. Ära unusta aluskreemi. See on kõige tähtsam kiht, mis loob nahale kaitsva barjääri tuule, temperatuuri ja keskkonnamõjude eest. Pole oluline, kui palju kosmeetikat iga päev kasutatakse, ka no make-up on trendikas, kuid aluskreemi tuleb kasutada kõigil. Vaid nii saab kaitsta oma nahka enneaegsete kortsude ja nahaprobleemide tekkimise eest.