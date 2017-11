„Küsimus ei ole isegi selles, et hooldekodu on kallis. Isegi kõige kallimatesse hoolekodudesse ei ole kohti saada, järjekorrad on väga pikad,“ nendib Tartu linna hoolekandeteenistuse juhataja Maarika Kurrikoff. Kas süsteemi aitaks inimsõbralikumaks muuta kohustuslik hoolduskindlustus?

„Inimesed otsivad hooldekodukohti oma sugulaste ja tutvuste kaudu,“ teab Maarika Kurrikoff. „Lõuna-Eestis on väga pikad järjekorrad, meie otsime hooldekodudesse kohti juba Tallinna lähedal. Aga inimesed tahaksid ikka oma kodukandis olla.“ Ta lisab, et kõige keerulisem on kellegi hoole alla anda dementseid eakaid, kellele meeldib ringi liikuda ja kes siis paraku tihtipeale hooldekodust mujale eksivad.