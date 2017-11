Olgugi et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (KOKS) hakkas kehtima mõnigi uus opositsiooni kaitseks tehtud muudatus, pole olukord endiselt kiita.

Kuigi praeguse seaduse järgi on volikogu liikmel õigus kuuluda ühte alalisse komisjoni, siis päriselt ta seda ei saa. Komisjoni esimehed, aseesimehed ja revisjonikomisjoni liikmed valitakse salajasel hääletusel ning seda, kes kuidas hääletas ei saa kontrollida mitte keegi. Kuna komisjonide liikmekandidaadid kinnitab volikogu komisjoni esimehe ettepanekul, siis vastuolu tekib kui komisjoni esimees soovib nimetada komisjonidesse vaid enda valitud liikmed. Ainus mõistlik pääsetee on kaotada opositsioon ja koalitsioon ning muuta komisjonide moodustamise tava.

Et kostuks kõigi valijate hääl ja kõigil mandaadi saanutel oleks võimalik kaasa rääkida mitte ainult volikogu lihtliikmena, vaid viia ellu ka valla poliitikat, on vaja seadust muuta. On väga halb, kui tavaliselt kuni 49% valijate tahte esindajatest ei saa oma lubadusi ja ideid teoks teha. Nii on lõhutud volikogu töö, suur punane joon jagab volikogu meieks ja teieks.